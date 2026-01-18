Трамп стал безумнее Байдена. Почему победу на промежуточных выборах заранее отдали демократам

Президент США Дональд Трамп вступит во вторую половину своего срока в условиях нарастающего политического давления внутри страны. Промежуточные выборы в конгресс станут проверкой на прочность его администрации. Они пройдут в условиях падения рейтингов и формирования раскола в Республиканской партии и усталости ядерного электората Трампа.

Как проходят промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США всегда проходят в первый вторник ноября и всегда в четный год, когда нет голосования за президента. Это показатель отношения избирателей к действующему лидеру, который отбыл на своем посту половину срока.

Американцы выбирают новый состав палаты представителей (435 конгрессменов) и около трети сената (33 или 34 из 100). Часто партия президента теряет места — это устойчивая политическая традиция США.

Действующие прогнозы показали, что и в этот раз американцы себя не изменят и отдадут палату представителей под контроль Демократической партии.

Прогноз промежуточных выборов в США

До голосования на промежуточных выборах еще 10 месяцев, но расклад сил и общий тренд уже сформировался. Преимущество для взятия под контроль палаты представителей остается за демократами. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что уже сейчас демократы на четыре-пять пунктов обходят республиканцев по общенациональным опросам. «Этого преимущества достаточно, чтобы демократы смогли легко получить большинство в нижней палате. В Америке есть примерно 20–30 колеблющихся округов, за которые будет идти основная борьба, более чем в половине из них преимущество у демократов», — заявил Дудаков.

Республиканцы сейчас имею в палате представителей очень слабое большинство. Они занимают 220 мест. То есть их противникам достаточно провести трех дополнительных конгрессменов, чтобы взять нижнюю палату под контроль.

«В реальности, я думаю, демократы получат не менее 10 мест к тем 215, которые у них есть сейчас. То есть большинство останется за ними», — добавил собеседник 360.ru. Сенат же останется под контролем республиканцев, которые сейчас занимают 53 из 100 мест. «Они рискуют проиграть в двух гонках в штатах Мэн и Северная Каролина, но все равно сохранят большинство», — предположил Дудаков. Потеря нижней палаты конгресса сильно ударит по позициям Трампа, потому что свободно провести свои инициативы в расколотом парламенте он не сможет. Самой больной точкой станет федеральный бюджет, который принимает палата представителей. «Демократы включат финансирование приоритетных для себя проектов и постараются оставить без денег все инициативы Трампа», — пояснил он. Кроме того, конгрессмены сильно потреплют нервы президенту, инициируя расследования, повод для которых он дал сам. «Они уже предлагали расследовать связь Трампа и Эпштейна, этот педофильский скандал, теперь они могут потребовать проверку ударов по Венесуэле в обход парламента, угрозы Гренландии и НАТО. Оснований уже довольно много», — отметил Дудаков.

Политолог не исключил, что появятся и новые попытки объявить президенту импичмент, как это было на первом сроке. Но все закончится блокировкой в сенате, где для принятия этого решения требуется не менее двух третей голосов. «С потерей нижней палаты Трамп превратится в хромую утку. Все силы внутри страны он бросит на борьбу с демократическим конгрессом и возможным будущим спикером палаты представителей — Хакимом Джеффрисом, который сейчас возглавляет демократов», — заявил Дудаков. По его словам, начавшийся в Республиканской партии раскол только увеличится. Многие члены политического объединения уже готовятся к наступлению эпохи посттрампизма. Окончание промежуточных выборов дает старт новой президентской гонке. Не исключено, что имя первого кандидата на выборах 2028 года от Демократической партии все узнают уже в конце декабря. С большой долей вероятность им станет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Трамп перешел в оборону

Действия Трампа подорвали доверие избирателей ко всей Республиканской партии, которая уже отстает от демократов и продолжает терять свои позиции. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он подчеркнул, что президент США не смог переломить ситуацию даже своей маленькой победоносной войной в Венесуэле.

«Это никак не сказалось на падении доверия избирателей к республиканцам. Если все будет продолжаться также, то, скорее всего, республиканцы потерпят поражение и палата представителей отойдет демократам», — заявил Солонников. Новый состав нижней палаты создаст Трампу массу проблем. Объявления импичмента могут стать регулярными, а ему каждый раз придется приходить и давать показания. «Если во внешней политике Трамп размахивает дубиной, грозит ядерным оружием и войсками НАТО, то внутри США он уже перешел к обороне перед атакой, которая только усилится», — отметил собеседник 360.ru. Эксперт пояснил, что сейчас в Верховном суде рассматривает иск о законности введенных им пошлин, которые стали его главным оружием против всего мира. Учитывая, что-то решение о тарифах может вводить только конгресс, суд может вынести решение не в пользу президента. «Это станет серьезным поражением команды Трампа, которое приведет еще и к финансовым потерям», — отметил Солонников. Трамп уже проиграл суды по искам демократических штатов и отозвал войска из Чикаго, Портленда, Лос-Анджелеса. Сейчас все ждут решение по Миннеаполису. Кроме того, проблемы с финансами внутри страны никуда не делись. Трамп пообещал их решить, но сделать ничего не смог.

«Весной произойдет смена руководства Федеральной резервной системы (аналог Центробанка — прим. ред.) и пока непонятно, к чему это все приведет. Внутри США у Трампа много проблем, если экстраполировать эту ситуацию в будущее, то конгресс он проиграет», — допустил политолог. Поведение Трампа во внешней политике только ухудшает ситуацию, причем даже внутри его ядерного электората. «Вопрос Гренландии не интересен его бывшим сторонника из коалиции MAGA. Там больше изоляционистов, которые настаивали на том, чтобы США прекратили внешние авантюры вокруг этого куска льда», — пояснил он. По его словам, нагнетая обстановку вокруг Гренландии, Трамп просто хочет войти в историю, нарисовав на флаге США еще одну звезду. «Это просто завышенные амбиции, которые ничем не обоснованы. Это выглядит как повторение когнитивных старческих проблем Байдена. Только еще хуже. Потому что тот был тихий дедушка, а этот буйный и с гранатой в руке», — отметил Солонников. Даже Венесуэла, на которую Трамп так рассчитывал, не заинтересовала американских нефтепереработчиков, а его угрозы добиться снижения мировых цен нефть только вызвали у них беспокойство. «Они были одним из важнейших финансовых источников, которые поддерживали его команду. Для них стоимость нефти в 50 долларов за баррель подобна смерти. Поэтому идея Трампа добиться мирового снижения цен — это предательство тех, кто сделал его президентом», — подытожил Солонников.