Путин назвал ошибки политиков ЕС причиной беспорядков в Европе

Ошибки европейских политиков стали причиной беспорядков в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ИС «Вести» .

По его словам, эти ошибки касаются разных направлений, включая экономику и финансы. В частности, речь идет об избыточном государственном долге.

«Скажем, в такой стране, как Италия, почти 140%–139% госдолг», — указал глава государства.

Путин добавил, что обвинения в адрес России свидетельствуют о слабости европейских лидеров. Он считает, что они не желают брать на себя ответственность и устранять корень проблемы.

«Первая реакция, когда я это увидел, — удивление. Говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, совсем явный перебор», — подчеркнул глава государства.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что будет удивлен, если ЕС не обвинит Россию в причастности к организации протестов в европейских странах.