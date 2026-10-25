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    Путин назвал ошибки политиков ЕС причиной беспорядков в Европе

    Фото: РИА «Новости»

    Ошибки европейских политиков стали причиной беспорядков в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ИС «Вести».

    По его словам, эти ошибки касаются разных направлений, включая экономику и финансы. В частности, речь идет об избыточном государственном долге.

    «Скажем, в такой стране, как Италия, почти 140%–139% госдолг», — указал глава государства.

    Путин добавил, что обвинения в адрес России свидетельствуют о слабости европейских лидеров. Он считает, что они не желают брать на себя ответственность и устранять корень проблемы.

    «Первая реакция, когда я это увидел, — удивление. Говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, совсем явный перебор», — подчеркнул глава государства.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что будет удивлен, если ЕС не обвинит Россию в причастности к организации протестов в европейских странах.

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