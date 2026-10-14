Единственный ледокол ВМС Британии вышел из строя

У единственного в Великобритании ледокола Королевского военно-морского флота HMS Protector сломался двигатель. Об этом сообщила газета Telegraph .

Из-за неполадок кораблю пришлось на буксире вернуться в порт Девонпорт на юго-западном побережье страны. В материале отметили, что у ледокола возникла двойная неисправность двигателя.

Возможной причиной поломки назвали проблемы с техническим обслуживанием. Если восстановить ледокол не получится, то заменить его смогут не ранее 2030-х годов.

При этом без HMS Protector стране не удастся выполнить свои обязательства по Договору об Антарктике, так как документ требует постоянного суверенного присутствия в Британской антарктической территории, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

Ранее парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Ума Кумаран предупредила Аргентину, что ее ждут серьезные последствия в случае дальнейших притязаний на Фолклендские острова.