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    Единственный ледокол ВМС Британии вышел из строя

    Фото: 360.ru

    У единственного в Великобритании ледокола Королевского военно-морского флота HMS Protector сломался двигатель. Об этом сообщила газета Telegraph.

    Из-за неполадок кораблю пришлось на буксире вернуться в порт Девонпорт на юго-западном побережье страны. В материале отметили, что у ледокола возникла двойная неисправность двигателя.

    Возможной причиной поломки назвали проблемы с техническим обслуживанием. Если восстановить ледокол не получится, то заменить его смогут не ранее 2030-х годов.

    При этом без HMS Protector стране не удастся выполнить свои обязательства по Договору об Антарктике, так как документ требует постоянного суверенного присутствия в Британской антарктической территории, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    Ранее парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Ума Кумаран предупредила Аргентину, что ее ждут серьезные последствия в случае дальнейших притязаний на Фолклендские острова.

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