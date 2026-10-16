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    Стрельба в США: убийцу детей в школе ликвидировал прохожий

    В США произошел 52-й за год случай массовой стрельбы, погибли дети

    Фото: РИА «Новости»

    В начальной школе Silver Rail в городе Бенд штата Орегон произошла стрельба. В результате нападения погибли четыре человека, в том числе трое детей, сообщил телеканал CNN.

    Первый звонок в службу спасения поступил около одного часа дня. Очевидцы сообщили о неизвестном мужчине, он расстрелял автомобиль на парковке.

    После этого злоумышленник зашел в здание начальной школы и открыл огонь. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но к тому моменту нападавший был уже мертв.

    Пресс-секретарь местной администрации предположила, что агрессора, возможно, застрелил случайный прохожий.

    Однако до этого преступник успел убить троих детей и одного взрослого. Госпитализировать пришлось еще двух человек.

    К расследованию происшествия подключили Федеральное бюро расследований. Вопрос взял на контроль глава ведомства Каш Патель.

    CNN отмечает, что с начала 2026 года в США произошло не менее 52 случаев стрельбы. В результате погибли 28 человек и еще 48 получили ранения. Всего пять дней назад жертвами стрельбы в Пенсильвании стали девять человек, среди них — двое детей.

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