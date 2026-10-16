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    Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп в интервью NewsMax заявил, что не является поклонником главы киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине будет проходить без Зеленского.

    «Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. <…> Он не хочет идти на компромисс. Он говорит, что хочет пойти на компромисс, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», — заявил Трамп.

    Также американский президент считает, что с Зеленским договориться сложнее, чем с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп заявил, что на Украине нужно провести выборы — украинцам нужен новый президент.

    Зеленский резко отреагировал на заключение Трампом соглашения с Россией по дизтопливу. Он заявил, что чувствует себя преданным. Глава киевского режима выразил сожаление, что Украина потеряла такого сильно партнера.

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