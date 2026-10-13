Самолет, летящий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией. Об этом свидетельствуют данные сайта отслеживания полетов Flightradar24 .

Борт принадлежит авиакомпании Swiss. Он вылетел в 06:26 по времени Стокгольма (07:26 по московскому).

В полете самолет подал сигнал 7700 — «общая чрезвычайная ситуация» и начал снижение близ немецкого Гамбурга.

Ранее три пассажирских рейса, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись над Литвой и сели в Стамбуле. Причиной стали ограничения, введенные во Внукове для обеспечения безопасности полетов. Руководство воздушной гавани предупредило, что меры могут продлиться довольно долго.