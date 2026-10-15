Радиоактивная зависть. Аспирантка отравила коллегу ради лекарства от рака

Аспирантка из Китая отравила коллегу ради его разработок о раке в США

Полиция арестовала 32-летнюю аспирантку из Китая Айли Ван в США. Студентку обвинили в том, что она отравила своего коллегу и попыталась украсть его научные разработки лекарства от рака, сообщил телеканал CBS News .

Пострадавший студент из Вьетнама разрабатывал перспективный метод лечения рака. Проблемы со здоровьем у него появились в августе 2026 года — немели руки и ноги, он сильно уставал. Ученый также обратил внимание на странный вкус кофе, который он пил из личной кофеварки.

Вьетнамец провел химический анализ воды из устройства. Она содержала 63 миллиграмма акриламида, это сильнейший нейротоксин. После этого мужчина установил в кабинете скрытую камеру.

На запись попала Али Ван. Девушка обыскала стол коллеги, сфотографировала его рабочие записи, а затем влила в чашку какую-то жидкость.

Полиция выяснила детали покупки яда. Оказалось, что Ван дважды заказывала акриламид на eBay. Кроме того, в Китае она работала над той же темой, что и ее жертва. Вьетнамский студент добился впечатляющих успехов в разработке «многообещающего метода лечения рака».

Задержали девушку уже в аэропорту. Она собиралась улететь в Китай. Теперь Али Ван грозит до 10 лет лишения свободы.

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