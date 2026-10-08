Южная Корея отзовет посла с Украины из-за разногласий по поводу передачи пленных

Южная Корея заявила об отзыве своего посла с Украины на фоне разногласий из-за обнародованной Киевом информации. Об этом сообщило Yonhap .

Накануне представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил разногласия с Южной Кореей разным пониманием договоренностей о неразглашении при передаче двух северокорейских пленных. Он отметил, что стороны заблаговременно согласовали все детали, а когда появились споры, приступили к непубличному диалогу по закрытым каналам.

По словам Тихого, Сеул обратился с просьбой передать пленных, считая их своими гражданами, опираясь на южнокорейскую конституцию. Представитель МИД Украины охарактеризовал передачу пленных как жест доброй воли с украинской стороны.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен потребовал от Украины извинений и признания существования договоренностей о конфиденциальности по поводу пленных солдат из Северной Кореи.