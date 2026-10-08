Эстонец перелез через забор КПП и сбежал в Россию после запрета пограничников

Эстонца сбежал в Россию через забор КПП после запрета на вывоз купюры в 50 евро

Запрет эстонских пограничников на выезд из страны в Россию из-за купюры в 50 евро не остановил жителя прибалтийской республики. Мужчина перелез через забор и убежал вглубь территории. Об этом сообщила ERR со ссылкой на пресс-службу Лыунаской префектуры.

В ведомстве пояснили, что в минувшую среду, 7 октября, путешественник прибыл на контрольно-пропускной пункт «Койдула». Он объявил о желании пройти на российскую территорию.

При досмотре в кошельке эстонца пограничники нашли купюру в 50 евро и российские рубли. Сотрудники объяснили, что взять с собой деньги он не может из-за действующих санкций Евросоюза.

Услышав о запрете, мужчина побежал в сторону ворот КПП, которые таможенники успели закрыть. Путешественника это не остановило, и он перелез через забор.

В конце июля временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил о скопившихся на эстонской стороне очередях на пограничном КПП в Нарве.