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    Эстонец перелез через забор КПП и сбежал в Россию после запрета пограничников

    Эстонца сбежал в Россию через забор КПП после запрета на вывоз купюры в 50 евро

    Фото: РИА «Новости»

    Запрет эстонских пограничников на выезд из страны в Россию из-за купюры в 50 евро не остановил жителя прибалтийской республики. Мужчина перелез через забор и убежал вглубь территории. Об этом сообщила ERR со ссылкой на пресс-службу Лыунаской префектуры.

    В ведомстве пояснили, что в минувшую среду, 7 октября, путешественник прибыл на контрольно-пропускной пункт «Койдула». Он объявил о желании пройти на российскую территорию.

    При досмотре в кошельке эстонца пограничники нашли купюру в 50 евро и российские рубли. Сотрудники объяснили, что взять с собой деньги он не может из-за действующих санкций Евросоюза.

    Услышав о запрете, мужчина побежал в сторону ворот КПП, которые таможенники успели закрыть. Путешественника это не остановило, и он перелез через забор.

    В конце июля временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил о скопившихся на эстонской стороне очередях на пограничном КПП в Нарве.

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