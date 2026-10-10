В Палестине перенесли президентские и парламентские выборы

В Палестине приняли решение о переносе президентских и парламентских выборов на осень 2027 года. Об этом заявил президент страны Махмуд Аббас, сообщило госагентство WAFA .

Палестинский лидер отменил указ о проведении выборов 28 ноября 2026 года, после чего издал новый документ, согласно которому они состоятся 11 сентября 2027-го.

По информации WAFA, помимо даты, в новом документе приводится обращение к палестинцам в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Аббас призвал их участвовать в прямых выборах президента Палестины и депутатов Законодательного совета.

Ранее стало известно, что Палестина отправила заявку на вступление в БРИКС.