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    Фрагменты НЛО обнаружили на пляже в Польше

    Фото: РИА «Новости»

    На пляже в польской деревне Карвия, расположенной на побережье Балтийского моря, обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта. Об этом сообщила Военная жандармерия Польши.

    Необычный предмет нашел случайный прохожий. Длина объекта составляет около двух метров.

    Обстоятельства случившегося сейчас выясняет военная жандармерия под надзором прокурора отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске.

    О находке уведомили саперов, военных, Агентство внутренней безопасности и Службу военной разведки. На место также направили полицейских из антитеррористического подразделения.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что граждан страны пугают войной из политических соображений.

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