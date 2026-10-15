Американский астронавт назвал НЛО демоническими духами

Астронавт Дьюк: НЛО появляются из-за демонических духов, а не инопланетян

Астронавт из США Чарльз Дьюк, побывавший на Луне в 1972 году, высказался об НЛО. Об этом сообщила газета Daily Star .

Дьюк заявил, что НЛО не имеют отношения к инопланетянам. По его мнению, загадочные объекты — это демонические духи, которых подослал дьявол.

В качестве аргумента 91-летний астронавт напомнил о Втором послании к коринфянам из Нового Завета, в котором говорится, что «сам сатана принимает вид Ангела света».

Он добавил, что загадочные объекты являются зловещими силами, которые послали, чтобы отвратить людей и заставить их с одержимостью гоняться за мифическими инопланетянами

«НЛО пытаются отвратить нас от истины. Они имеют демоническую природу», — отметил Дьюк.

Ранее Пентагон разрешил действующим и бывшим военнослужащим, сотрудникам и подрядчикам ведомства раскрывать уполномоченным чиновникам секретные данные, которые касаются НЛО. Президент Дональд Трамп пошел на этот шаг, чтобы обеспечить всестороннюю прозрачность в подобных вопросах.