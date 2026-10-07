Главы МИД СНГ приняли заявление о предотвращении космической гонки вооружений

Развернувшуюся гонку вооружений в космическом пространстве необходимо остановить. Заявление о практической поддержке необходимых шагов приняли министры иностранных дел стран СНГ по итогам заседания Совета глав внешнеполитических ведомств в Туркменистане. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В ведомстве добавили, что в ходе встречи министры утвердили План многоуровневых консультаций в рамках СНГ на 2027 год и наметили планы по дальнейшему укреплению внешнеполитической координации, более активному международному позиционированию Содружества.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по глобальным и региональным темам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил подходы к ситуации вокруг Украины и напряженности на Ближнем Востоке.

Также участники встречи рассмотрели решения для углубления связей между странами-участницами в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области безопасности.

Большинство рассмотренных документов направят на утверждение Совета глав государств СНГ, который пройдет в Туркменистане в пятницу, 9 октября.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее заявил, что приоритетным направлением внешней политики страны стало укрепление связей на пространстве Содружества Независимых Государств. Он подчеркнул, что речь идет о политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах.