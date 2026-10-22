Трамп пошутил о реакции Европы на переименование Тихого океана в Американский

Европейцы будут в восторге и даже поблагодарят, если Соединенные Штаты переименуют Тихий океан в свою честь. Президент США Дональд Трамп пошутил на эту тему в ходе митинга в Южной Каролине, сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер признался, что ему нравятся только два океана. Речь идет об Атлантическом и Тихом. Он также добавил, что не собирается присваивать имя Трампа или Америки никакому другому океану.

Трамп отметил, что уже обсудил идею переименования Атлантического океана с генеральным директором Google Сундар Пичаи. В компании отказались. Как считает Трамп, просто они еще под впечатлением от переименования Мексиканского залива в Американский.

Глава Белого дома добавил, что, наверное, не будет присваивать Атлантическому океану свое имя. Зато Тихий океан назовут Американским.

«Как, думаете, Европа к этому отнесется? Думаете, им это понравится? Европа будет в восторге, верно? Урсула [фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии] позвонит, скажет „большое спасибо“», — пошутил он.

Ранее Трамп, выступая перед избирателями на митинге в Кларксвилле, заявил, что океаны нужно успеть переименовать до его ухода.