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    Трамп пошутил о реакции Европы на переименование Тихого океана в Американский

    Фото: РИА «Новости»

    Европейцы будут в восторге и даже поблагодарят, если Соединенные Штаты переименуют Тихий океан в свою честь. Президент США Дональд Трамп пошутил на эту тему в ходе митинга в Южной Каролине, сообщило РИА «Новости».

    Американский лидер признался, что ему нравятся только два океана. Речь идет об Атлантическом и Тихом. Он также добавил, что не собирается присваивать имя Трампа или Америки никакому другому океану.

    Трамп отметил, что уже обсудил идею переименования Атлантического океана с генеральным директором Google Сундар Пичаи. В компании отказались. Как считает Трамп, просто они еще под впечатлением от переименования Мексиканского залива в Американский.

    Глава Белого дома добавил, что, наверное, не будет присваивать Атлантическому океану свое имя. Зато Тихий океан назовут Американским.

    «Как, думаете, Европа к этому отнесется? Думаете, им это понравится? Европа будет в восторге, верно? Урсула [фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии] позвонит, скажет „большое спасибо“», — пошутил он.

    Ранее Трамп, выступая перед избирателями на митинге в Кларксвилле, заявил, что океаны нужно успеть переименовать до его ухода.

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