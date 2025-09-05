Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны на время своего президентства. Заявление он сделал на брифинге для прессы.

«У нас будет министерство войны и глава министерства войны», — сказал американский лидер в Белом доме.

Он подписал указ о переименовании ведомства на время президентства.

Глава Белого дома подчеркнул, что у США «самая сильная армия и лучшее вооружение в мире», с которыми никто не может конкурировать. По его словам, он уже положил конец семи вооруженным конфликтам и намерен добиться прекращения боевых действий на Украине, хотя урегулировать эту ситуацию оказалось сложнее.

Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год. Современное название — Министерство обороны — учредили в 1949 году.