Трамп опубликовал фото карты Google, где Онтарио отмечено как «озеро Америка»

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение карты Google, на котором озеро Онтарио названо «озером Америка». Он также сообщил в соцсети Truth Social , что сервис изменил название водоема в телефонах американских пользователей.

На опубликованной Трампом картинке озеро Онтарио разделено границей между США и Канадой. На канадской стороне оставлено слово «озеро», а на американской — «Америка».

Глава Белого дома также опубликовал в соцсети ссылку на публикацию газеты Hill, где говорится, что карты Google оставили прежнее название озера только для канадских пользователей. Для международных же оставили оба. Переименование официально закрепили в Информационной системе географических названий США.

Трамп подписал распоряжение о смене названия озера на фоне торговой войны с Канадой. До этого американский лидер переименовал Мексиканский залив в «залив Америки».

Премьер-министр Канады Марк Карни отказался признать новое название озера Онтарио, напомнив, что топоним появился задолго до принятия Декларации независимости США и восходит к слову из языка коренного народа вендат (французские колонисты называли их гуронами).