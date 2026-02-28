«Старый маразматичный дед». Лебедев высмеял Трампа за переименование аэропортов

Российский блогер Артемий Лебедев раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за планов переименовать несколько аэропортов в его честь. Своим мнением он поделился в обзоре новостей во «ВКонтакте» .

«Главное, чтобы старому маразматичному деду было приятно. Сейчас переименуют, а потом начнут все это переименовывать обратно», — сыронизировал Лебедев.

Ранее законодатели Флориды утвердили переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа. Инициативу поддержали республиканцы, демократы выступили против. Резиденция политика Мар-а-Лаго находится в пяти милях от аэропорта.

Перед этим Лебедев уже заподозрил у Трампа бред величия, отметив, что президент США «все называет своим именем» и хочет оставить после себя как можно больше следов.

