«Хорошая ручка и немного ума». Трамп показал, как «переименовал» озеро Онтарио

Президент США Дональд Трамп на фоне торговых разногласий с Канадой продемонстрировал на видео собственный вариант переименования озера Онтарио в озеро Америка. Кадры он опубликовал в социальной сети.

Американский лидер показал распечатанную карту, зачеркнул название «озеро Онтарио» и написал поверх него «озеро Америка». Ранее Трамп говорил о возможности изменить название водоема.

«Мы назовем его озеро Америка, и все, что для этого нужно, — это хорошая ручка и немного ума», — подчеркнул глава Белого дома.

После этого Трамп заявил, что прежнего названия больше нет, и предложил зрителям «наслаждаться озером Америка». Свои действия он связал с продолжающимися торговыми разногласиями между США и Канадой.

Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе двух стран. Водоем омывает американский штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио.

Ранее Трамп обозвал канадских политиков клоунами.