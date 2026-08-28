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    Премьер Канады отказался признавать новое название озера Онтарио

    Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Канада продолжит использовать название озера Онтарио, несмотря на решение президента США Дональда Трампа переименовать его в озеро Америка. Об этом премьер-министр страны Марк Карни заявил в соцсети X.

    «Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть его озером Онтарио — тогда, сейчас и всегда», — написал Карни.

    Премьер отметил, что топоним появился более 400 лет назад — задолго до создания Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости США. По его словам, название восходило к слову Ontari’io из языка народа вендат и переводилось как «озеро прекрасное, озеро большое».

    Карни добавил, что в Соединенных Штатах менялись торговая политика, внешнеполитический курс, названия памятников и водоемов. Однако Канада, подчеркнул премьер, не собиралась отказываться от исторического названия озера.

    Ранее американский лидер на фоне торговых разногласий с соседней страной продемонстрировал распечатанную карту, на которой зачеркнул название «озеро Онтарио» и заменил его надписью «озеро Америка».