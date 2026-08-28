Премьер Канады отказался признавать новое название озера Онтарио

Канада продолжит использовать название озера Онтарио, несмотря на решение президента США Дональда Трампа переименовать его в озеро Америка. Об этом премьер-министр страны Марк Карни заявил в соцсети X .

«Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть его озером Онтарио — тогда, сейчас и всегда», — написал Карни.

Премьер отметил, что топоним появился более 400 лет назад — задолго до создания Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости США. По его словам, название восходило к слову Ontari’io из языка народа вендат и переводилось как «озеро прекрасное, озеро большое».

Карни добавил, что в Соединенных Штатах менялись торговая политика, внешнеполитический курс, названия памятников и водоемов. Однако Канада, подчеркнул премьер, не собиралась отказываться от исторического названия озера.

Ранее американский лидер на фоне торговых разногласий с соседней страной продемонстрировал распечатанную карту, на которой зачеркнул название «озеро Онтарио» и заменил его надписью «озеро Америка».