Трамп в шутку переименовал Ормузский пролив в честь себя

Президент США Дональд Трамп, выступая на форуме в Майами, пошутил про заблокированный Ираном Ормузский пролив. Американский лидер назвал его «проливом Трампа», сообщило РИА «Новости» .

«Им [Ирану] придется открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините», — сказал американский лидер, объяснив потом свою оговорку ошибкой.

При этом Трамп напомнил аудитории о Мексиканском заливе. В начале 2025 года он переименовал его в залив Америки, причем даже заявлял, что руководство Мексики якобы пришло в восторг от его решения.

Любовь американского лидера к переименованиям затронула и Персидский залив, который корпорация Google в своем сервисе «Google карты» переименовала в Арабский. В Тегеране его предложение тогда расценили как нарушение международных норм, провокацию и нападки на историческую идентичность иранцев.