Король Марокко переименовал самую длинную магистраль Африки в честь Трампа

Высокоскоростная и самая длинная трасса Африки Тизнит-Дахла в Марокко теперь носит имя президента США Дональда Трампа. Это следует из официального заявления короля Мухаммеда VI, опубликованного государственным информационным агентством Марокко MAP .

Король объявил, что переименовал трассу в честь Трампа за признание суверенитета Марокко над Сахарой в 2020 году.

«Я принял решение назвать одну из важнейших дорожных инфраструктур королевства шоссе Дональда Дж. Трампа. Протяженность этого маршрута составляет более 1055 километров, и это самая длинная дорожная инфраструктура во всей Африке», — объявил Мухаммед VI.

Обращение появилось в минувшую субботу, 1 августа.

При этом сам Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Socia видео с кадрами уже переименованной трассы еще в прошлое воскресенье, 26 июля, чем сильно удивил многих журналистов. Сотрудники СМИ не нашли в государственных документах королевства приказа о переименовании.

В минувшую субботу, 1 августа, президент США разместил на своей странице в Truth Social карту Венесуэлы, раскрашенную в цвета американского флага. Свое творчество он подписал словами «51-й штат».