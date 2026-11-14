Танкер протаранил круизный лайнер в Новом Орлеане, на борту судна 130 человек
В Новом Орлеане танкер протаранил речной круизный лайнер со 130-ю людьми на борту. Авария произошла в пятницу, 13 ноября, сообщил телеканал CBS News, около 12:30 по местному времени на реке Миссисипи.
Капитан сухогруза Atlantic Asphalt не успел остановить свое судно вовремя. Нос танкера на большой скорости врезался в борт теплохода American Heritage.
На борту лайнера находились около 130 пассажиров и члены экипажа. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места происшествия.
На кадрах видно, как люди забираются на балконы тонущего теплохода. Несколько человек в спасательных жилетах оказались в реке.
Танкер почти сразу перевернулся на бок. На место уже прибыли экстренные службы, спасательные катера, вертолеты и машины скорой помощи.
Береговая охрана США полностью закрыла реку Миссисипи для движения всех судов. Пресс-служба мэра Нового Орлеана Хелены Морено заявила, что несколько человек удалось спасти. Поисковые работы еще идут, сколько всего пострадавших, неизвестно.
Ранее в ноябре рыбацкий катер врезался в судно вблизи Паттайи.