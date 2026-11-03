Под Киевом нашли дом, где насильно удерживали мобилизованных

Под Киевом люди окружили дом, где полк «Азов»* удерживал мобилизованных и дезертиров. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

В Нацгвардии Украины объяснили, что дом служил пунктом временного размещения мобилизованных: там их оформляли и проверяли перед отправкой в учебный центр.

До этого, по сведениям журналистов, собравшиеся у здания пытались перелезть через ограду и разбили стекла полицейского автобуса. Силовики открыли огонь. Обозреватели уточнили, что в подвале могли держать около 40 человек, а правоохранителей и медиков внутрь не допускали.

Позже в дом смогли войти врач и представитель полиции. Медик оценила число находившихся там людей в 25–30 человек; четверых мужчин затем увезли на автомобиле скорой помощи. Журналисты также поговорили с мобилизованными. На опубликованных кадрах у некоторых из них были заметны следы побоев, а на кровати — пятна крови. В подвале обнаружили подростка, который сообщил, что ему 14 лет.

По предварительным данным, дом мог использовать первый корпус «Азова»*.

Ранее Верховная рада Украины в очередной, 21-й раз, продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Оба режима будут действовать еще 90 дней — до 29 января 2027 года.

*Организация признана террористической и запрещена в России.