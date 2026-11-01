Иран объявил британские ВМС и ВВС террористическими организациями

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил Королевские военно-морской флот и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями. Об этом сообщила пресс-служба МИД Исламской Республики.

Также британскую службу внешней разведки MI6 включили в перечень враждебных групп.

Решение приняли в ответ на недружественные действия Лондона. В документе отметили, что Соединенное Королевство помогало США и Израилю воевать против Исламской Республики, предоставляя базы в своей юрисдикции. Кроме того, 13 июля власти Британии признали Корпус стражей исламской революции государственной угрозой.

«Очевидно, что эти меры были приняты в соответствии со стандартами международного права в рамках принципа взаимности, и ответственность за их последствия будет лежать на британском правительстве», — отметили дипломаты.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американо-иранский конфликт не превратится в «вечную войну».