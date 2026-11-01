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    Иран объявил британские ВМС и ВВС террористическими организациями

    Фото: 360.ru

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил Королевские военно-морской флот и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями. Об этом сообщила пресс-служба МИД Исламской Республики.

    Также британскую службу внешней разведки MI6 включили в перечень враждебных групп.

    Решение приняли в ответ на недружественные действия Лондона. В документе отметили, что Соединенное Королевство помогало США и Израилю воевать против Исламской Республики, предоставляя базы в своей юрисдикции. Кроме того, 13 июля власти Британии признали Корпус стражей исламской революции государственной угрозой.

    «Очевидно, что эти меры были приняты в соответствии со стандартами международного права в рамках принципа взаимности, и ответственность за их последствия будет лежать на британском правительстве», — отметили дипломаты.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американо-иранский конфликт не превратится в «вечную войну».

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