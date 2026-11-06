Международные террористы заинтересовались украинскими БПЛА

Международные террористические организации проявили повышенный интерес к взаимодействию с Украиной для получения технологий использования БПЛА. Об этом на «Диалоге ШОС плюс по вопросам безопасности» сообщил заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович.

«По поступающим данным, международные террористические организации проявляют интерес к взаимодействию с киевским режимом для получения технологий использования БПЛА», — отметил он.

Максимович добавил, что ситуация требует расширения практики превентивного противодействия террористическим угрозам с применением имеющихся инструментов, в том числе разведывательных, экономических и законодательных.

Кроме того, эмиссары ГУР Украины организуют в Африке, а именно в Мали, курсы подготовки операторов БПЛА, подчеркнул замдиректора СВР.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2025 года сообщал о заключенных договоренностях о поставках оружия в Африку.