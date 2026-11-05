Швейцария сняла санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

Швейцария вслед за Евросоюзом сняла санкции с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Конфедерация удалила из санкционного списка также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева и организацию Redbird Corporate Services Ltd. Кроме того, Швейцария сняла рестрикции с трех физических лиц в связи с их смертью — экс-депутата Госдумы Юрия Швыткина, конструктора Александра Леонова и иранского военного деятеля Алиреза Тангсири.

В начале осени агентство Reuters сообщало, что Франция, Словакия и Люксембург выступали за снятие санкций с Усманова и Фридмана. Латвия была за их сохранение.

Ранее швейцарские власти расширили санкционный список на 254 позиции. Конфедерация присоединилась к 21-му пакету санкций ЕС против России.