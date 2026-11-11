Дети из Руанды покорили соцсети танцами под российские хиты

Детский танцевальный коллектив Moriox Kids из Руанды стал популярным в социальных сетях благодаря выступлениям под российские песни. Ролики, в которых участники ансамбля танцуют под «Матушку-землю», «Базовый минимум» и другие хиты, набирают миллионы просмотров.

В коллектив входят более 20 детей из малообеспеченных семей. Организаторы проекта намерены использовать доходы от выступлений для развития образования в Руанде. В частности, они планируют открыть детский сад, творческие студии и языковую школу, написала «Российская газета».

Сооснователь и менеджер ансамбля Жан-Клод Шема рассказал, что для реализации проекта сначала необходимо приобрести земельный участок стоимостью около 100 тысяч долларов.

«Мы хотим популяризировать разные культуры и языки. Мы хотим начать с преподавания русского языка», — объяснил Шема.

Ранее музыкальный критик Алексей Остудин объяснил успех композиции «Матушка-земля». По его словам, она стала популярна в том числе благодаря узнаваемым народным мотивам.