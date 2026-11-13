Прокуратура США отменила сделку с забравшимися на Эмпайр-стейт-билдинг руферами

Прокуратура Соединенных Штатов отказалась заключать с российскими руферами Сергеем Кузнецовым и Ангелиной Николау сделку, по которой их приговорили бы к общественным работам за восхождение на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщил адвокат Ноэм Биэл, его процитировал ТАСС .

Юрист рассказал, что ранее прокуратура предложила обвиняемым признать вину в правонарушении небольшой тяжести, за которое положено наказание в виде общественных работ.

«Прошлой ночью мы получили электронное письмо от офиса прокуратуры, в котором говорится, что они больше не предлагают сделку с правонарушением небольшой тяжести, и вместо этого хотят продолжать дело с обвинениями в тяжких преступлениях», — отметил Биэл.

Кузнецов и Николау поднимались на крыши высотных зданий в разных странах и рассказывала об этом в соцсетях. Восхождение на Эмпайр-стейт-билдинг они предприняли 1 июля. Здесь руферы развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир», а мужчина сделал своей подруге предложение.

Однако власти США задержали россиян и предъявили обвинения в создании угрозы жизни, повреждении имущества и краже со взломом. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы и депортация.