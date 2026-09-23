«Желаем им удачи». Глава Минсельхоза России оценила выход Армении на сельскохозяйственные рынки Европы
Глава Минсельхоза России пожелала Армении удачи в выходе на рынок Европы
Возможность выхода Армении на европейские рынки зависит от нескольких факторов. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщило РИА «Новости».
Министр отметила, что перспективы поставок будут зависеть от способности армянских производителей соответствовать требованиям зарубежных покупателей и обеспечивать необходимый уровень качества товаров.
«Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно», — сказала Лут.
Ранее правительство Армении сообщило о росте экспорта в страны Евросоюза на 80% по итогам первого полугодия 2026 года.
До этого Россельхознадзор обозначил требования, при выполнении которых сможет пересмотреть действующие меры в отношении армянских поставок. С 12 июня ведомство запретило ввоз в Россию продукции, подлежащей карантинному контролю, а также ее перевозку транзитом через российскую территорию в страны ЕАЭС.