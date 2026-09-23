«Желаем им удачи». Глава Минсельхоза России оценила выход Армении на сельскохозяйственные рынки Европы

Глава Минсельхоза России пожелала Армении удачи в выходе на рынок Европы

Возможность выхода Армении на европейские рынки зависит от нескольких факторов. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщило РИА «Новости» .

Министр отметила, что перспективы поставок будут зависеть от способности армянских производителей соответствовать требованиям зарубежных покупателей и обеспечивать необходимый уровень качества товаров.

«Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно», — сказала Лут.

Ранее правительство Армении сообщило о росте экспорта в страны Евросоюза на 80% по итогам первого полугодия 2026 года.

До этого Россельхознадзор обозначил требования, при выполнении которых сможет пересмотреть действующие меры в отношении армянских поставок. С 12 июня ведомство запретило ввоз в Россию продукции, подлежащей карантинному контролю, а также ее перевозку транзитом через российскую территорию в страны ЕАЭС.