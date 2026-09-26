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    Лавров встретился с министром иностранных дел Германии Вадефулем в ООН

    МИД: встреча Лаврова с немецким коллегой Вадефулем прошла по инициативе ФРГ

    Фото: РИА «Новости»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем на полях высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии «Известиям» заявила, что инициатором переговоров стала германская сторона.

    Она подчеркнула, что немецкая делегация ограничила доступ работающих в ООН журналистов, а также запретила вести записи вступительных слов и задавать вопросы.

    «Западная демократия прекрасного сада», — подчеркнула Захарова.

    В последний раз Лавров встречался с министром иностранных дел Германии в январе 2022 года. Тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

    В минувшую пятницу, 25 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со швейцарским коллегой Инацио Кассисом в штаб-квартире ООН.

    Перед началом встречи руководители внешнеполитических ведомств сделали совместную фотографию. Лавров пошутил, что Кассису нечего бояться совместного снимка, так как его страна не входит в Евросоюз.

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