МИД: встреча Лаврова с немецким коллегой Вадефулем прошла по инициативе ФРГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем на полях высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии «Известиям» заявила, что инициатором переговоров стала германская сторона.

Она подчеркнула, что немецкая делегация ограничила доступ работающих в ООН журналистов, а также запретила вести записи вступительных слов и задавать вопросы.

«Западная демократия прекрасного сада», — подчеркнула Захарова.

В последний раз Лавров встречался с министром иностранных дел Германии в январе 2022 года. Тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

В минувшую пятницу, 25 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со швейцарским коллегой Инацио Кассисом в штаб-квартире ООН.

Перед началом встречи руководители внешнеполитических ведомств сделали совместную фотографию. Лавров пошутил, что Кассису нечего бояться совместного снимка, так как его страна не входит в Евросоюз.