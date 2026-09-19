Ад в Европе. Вучич удивил признанием на саммите с Зеленским

Вучич согласился с тезисом глав Польши и Чехии об «аде в Европе» из-за топлива

Критическую ситуацию с топливом в Евросоюзе признал президент Сербии Александр Вучич. Он также отметил, что главы Польши и Чехии недалеки от истины с тезисом об «аде в Европе» из-за растущих цен на топливо, политика процитировала газета Danas .

Сербия, отметил Вучич, вынуждена принять срочные меры. Власти выделят дополнительные объемы топлива из государственных запасов. Его направят на внутренний рынок.

«Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск выступали с тяжелыми заявлениями о том, что нас ждет ад в Европе. Судя по ценам на нефть и газ, они недалеки от правды», — добавил Александр Вучич.

Глава Сербии сделал эти заявления на саммите новой инициативы Зеленского. Мероприятие проходит на Украине.

Вучич утверждал, что прилетел на встречу, «чтобы дополнительно обеспечить стабильность и мир для граждан Сербии». При этом уже 27 сентября сербский лидер собирается уйти в отставку.