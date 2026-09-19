Ад в Европе. Вучич удивил признанием на саммите с Зеленским
Вучич согласился с тезисом глав Польши и Чехии об «аде в Европе» из-за топлива
Критическую ситуацию с топливом в Евросоюзе признал президент Сербии Александр Вучич. Он также отметил, что главы Польши и Чехии недалеки от истины с тезисом об «аде в Европе» из-за растущих цен на топливо, политика процитировала газета Danas.
Сербия, отметил Вучич, вынуждена принять срочные меры. Власти выделят дополнительные объемы топлива из государственных запасов. Его направят на внутренний рынок.
«Премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Польши Дональд Туск выступали с тяжелыми заявлениями о том, что нас ждет ад в Европе. Судя по ценам на нефть и газ, они недалеки от правды», — добавил Александр Вучич.
Глава Сербии сделал эти заявления на саммите новой инициативы Зеленского. Мероприятие проходит на Украине.
Вучич утверждал, что прилетел на встречу, «чтобы дополнительно обеспечить стабильность и мир для граждан Сербии». При этом уже 27 сентября сербский лидер собирается уйти в отставку.