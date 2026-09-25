В Кремле допустили контакты Путина и Вучича по поставкам газа

Песков: Россия не исключает контактов Путина и Вучича по поставкам газа

Россия не исключает обсуждения с Сербией поставок газа на уровне президентов двух стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«Россия не исключает контактов Путина и Вучича по поставкам газа», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков не уточнил, планируют ли Владимир Путин и Александр Вучич переговоры в ближайшее время. При этом он допустил, что вопрос энергетического сотрудничества может стать темой возможного разговора лидеров.

Ранее Вучич заявил о критическом положении на рынке топлива в Евросоюзе. По его словам, Сербия вынуждена принять срочные меры и выделить из государственных запасов дополнительные объемы топлива. Его направят на внутренний рынок.

До этого Вучич анонсировал, что планирует уйти в отставку с поста президента уже 27 сентября.