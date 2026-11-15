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    Стивен Кинг связал авиаколлапс в США с прибытием пришельцев на Землю

    Фото: 360.ru

    Американский писатель Стивен Кинг заявил, что накрывший США авиационный коллапс связан с прибытием пришельцев на Землю. Свое мнение он высказал на своей странице в соцсети Х.

    «Инопланетяне высадились. Это настоящая причина остановки рейсов», — сыронизировал писатель.

    Кинг заявил, что правительство США скрывает эту информацию, чтобы не провоцировать всеобщую панику.

    Накануне Соединенные Штаты накрыл авиаколлапс — из-за сбоев в функционировании оборудования авиадиспетчеров остановили работу всех аэропортов в стране. Отменили или отложили более 10 тысяч рейсов.

    Это третий раз, когда в США ввели полный запрет на вылеты. Первый раз к такой мере прибегли после терактов 11 сентября 2001 года. Американцев попытались успокоить, что запрет 13 ноября — это «не повторение 11 сентября».

    Ограничения на полеты уже сняли. Авиакомпании восстанавливают расписания, но делать это быстро не получится — потребуется время для восстановления полноценной работы, включая передислокацию воздушных судов и экипажей.

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