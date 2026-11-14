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    «Это не новое 11 сентября». Министр в США попытался успокоить американцев после закрытия неба

    Власти США заявили, что сбой в авиации это «не новое 11 сентября»

    Фото: РИА «Новости»

    Американские власти 13 ноября ввели общенациональный запрет на вылеты самолетов во всех аэропортах США. В Белом доме заявили, что «ничего не исключают», сообщил телеканал Sky News.

    Общенациональный запрет на полеты вводится в США крайне редко. Впервые его ввели после терактов 11 сентября 2001 года. В этот раз, предположительно, меру применили из-за масштабного технического сбоя в системе связи.

    Глава Минтранса США признал, что затронуты все центры управления воздушным движением. Министр внутренней безопасности Марквей Маллин заявил, что правительство «ничего не исключает».

    Однако, добавил министр, пока нет никаких признаков целенаправленной кибератаки на системы воздушного сообщения. Маллин пообещал в скором времени наладить связь, а затем «вернуть все к нормальной работе».

    Мы хотим заверить, что это не представляет угрозы безопасности для американского народа. Это не повторение событий 11 сентября, именно с тем терактом многие пытаются провести параллели, это не так.

    Марквей Маллин

    На ситуацию отреагировали и в соседней Канаде. Местное управление гражданской авиации заявило, что «внимательно следит» за общенациональным запретом полетов в США. В компании отметили, что ее собственные системы работают в обычном режиме.

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