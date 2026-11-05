Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за общенациональной забастовки

Охватившая Францию общенациональная забастовка профсоюзов сказалась на работе главной достопримечательности Парижа. Эйфелеву башню закрыли для посещения до пятницы, 6 ноября. Об этом сообщила обслуживающая памятник компания .

Купившим электронные билеты посетителям уведомления направили на электронную почту. В пресс-службе организации подчеркнули, что площадка вокруг башни все еще доступна.

Закрытие связано с организованной профсоюзами общенациональной забастовки. На улицы Парижа уже вышли несколько тысяч человек, требующих повышения зарплат и решения накопившихся проблем.

Работников поддержали продолжающие протесты студенты и школьники.

В середине октября власти Марселя ввели временный запрет на собрания и демонстрации на улицах города. Решение приняли после массовых беспорядков, в которых пострадали более 600 сотрудников полиции.