Казахстан временно приостановил транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара после атаки БПЛА на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. Об этом заявила официальный представитель Министерства энергетики республики Асель Серикпаева, чьи слова привел ТАСС .

Атака беспилотников произошла в ночь на 2 ноября 2026 года.

«В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (04:09 по московскому времени) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара была временно приостановлена», — сказала Серикпаева.

По ее словам, профильные службы уже оценивают техсостояние инфраструктуры. Ожидается, что в ближайшее время возобновится прием нефти по данному направлению.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные сбили 212 БПЛА ВСУ над российскими регионами в ночь на 2 ноября. Украинские неонацисты атаковали 14 областей страны, включая Самарскую, Крым, Московский регион, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.