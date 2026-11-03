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    Казахстан приостановил прокачку по нефтепроводу Атырау — Самара

    Фото: РИА «Новости»

    Казахстан временно приостановил транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара после атаки БПЛА на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. Об этом заявила официальный представитель Министерства энергетики республики Асель Серикпаева, чьи слова привел ТАСС.

    Атака беспилотников произошла в ночь на 2 ноября 2026 года.

    «В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (04:09 по московскому времени) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара была временно приостановлена», — сказала Серикпаева.

    По ее словам, профильные службы уже оценивают техсостояние инфраструктуры. Ожидается, что в ближайшее время возобновится прием нефти по данному направлению.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные сбили 212 БПЛА ВСУ над российскими регионами в ночь на 2 ноября. Украинские неонацисты атаковали 14 областей страны, включая Самарскую, Крым, Московский регион, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

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