Лидера «Сильной Армении» Карапетяна арестовали на месяц в Ереване

Суд в Ереване арестовал лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Об этом сообщил Sputnik Армения .

Адвокат политика Армен Фероян назвал решение незаконным. Он намерен обжаловать арест.

Накануне Карапетяна задержали после обыска в его особняке. Следственный комитет Армении сообщил о преследовании 36 человек, включая политика. Дело связано с предполагаемыми злоупотреблениями в компании «Электрические сети Армении».

В партии новые обвинения считают политическим давлением. По мнению оппозиции, таким образом власти пытаются повлиять на процесс вынесения новой конституции на референдум.

Обыски по делу, связанному с Карапетяном, прошли по 65 адресам. Расследование проводило Главное управление по экономическим преступлениям и контрабанде.

Ранее 12 оппозиционных политических сил Армении заявили о формировании консолидации.