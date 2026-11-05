360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лидера «Сильной Армении» Карапетяна арестовали на месяц в Ереване

    Фото: РИА «Новости»

    Суд в Ереване арестовал лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Об этом сообщил Sputnik Армения.

    Адвокат политика Армен Фероян назвал решение незаконным. Он намерен обжаловать арест.

    Накануне Карапетяна задержали после обыска в его особняке. Следственный комитет Армении сообщил о преследовании 36 человек, включая политика. Дело связано с предполагаемыми злоупотреблениями в компании «Электрические сети Армении».

    В партии новые обвинения считают политическим давлением. По мнению оппозиции, таким образом власти пытаются повлиять на процесс вынесения новой конституции на референдум.

    Обыски по делу, связанному с Карапетяном, прошли по 65 адресам. Расследование проводило Главное управление по экономическим преступлениям и контрабанде.

    Ранее 12 оппозиционных политических сил Армении заявили о формировании консолидации.

    Читайте также

    Депутаты подрались в парламенте Армении

    Пашинян обвинил оппозицию в сговоре с ОДКБ

    ЦИК России заметил нарушения на выборах в Армении

    Депутаты подрались в парламенте Армении

    Пашинян обвинил оппозицию в сговоре с ОДКБ

    ЦИК России заметил нарушения на выборах в Армении