Более 10 тысяч авиарейсов задержали или отменили в США

Более 10 тысяч авиарейсов задержали или отменили в Соединенных Штатах. Вылеты приостановили из всех аэропортов на всей территории страны, сообщил специализированный портал FlightAware .

Федеральное авиационное управление США отметило, что приостановка вылетов связана с поломкой оборудования авиадиспетчеров, которая повлияла на работу системы управления полетами.

Всем отбывающим рейсам предписали оставаться в воздушной гавани до дальнейших указаний. В аэропортах задержали 9917 рейсов, еще 733 рейса отменили.

В Министерстве внутренней безопасности отметили, пока речь идет о сбое в телекоммуникационном оборудовании, но изучается вопрос, если ли связь внедрения ИИ в систему управления полетами.

Ранее ФАУ сообщило, что небо над США закрыли в связи с «исключительными обстоятельствами».