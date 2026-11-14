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    Более 10 тысяч авиарейсов задержали или отменили в США

    Фото: РИА «Новости»

    Более 10 тысяч авиарейсов задержали или отменили в Соединенных Штатах. Вылеты приостановили из всех аэропортов на всей территории страны, сообщил специализированный портал FlightAware.

    Федеральное авиационное управление США отметило, что приостановка вылетов связана с поломкой оборудования авиадиспетчеров, которая повлияла на работу системы управления полетами.

    Всем отбывающим рейсам предписали оставаться в воздушной гавани до дальнейших указаний. В аэропортах задержали 9917 рейсов, еще 733 рейса отменили.

    В Министерстве внутренней безопасности отметили, пока речь идет о сбое в телекоммуникационном оборудовании, но изучается вопрос, если ли связь внедрения ИИ в систему управления полетами.

    Ранее ФАУ сообщило, что небо над США закрыли в связи с «исключительными обстоятельствами».

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