В США сняли ограничения на полеты после технического сбоя
Авиакомпании начали выполнять рейсы из аэропортов США после снятия ограничений, вызванных техническим сбоем. Об этом сообщило NBC.
Расписание постепенно восстанавливают, но сделать это быстро не получится, отметили в министерстве транспорта.
United Airlines намерена выполнить часть рейсов, отмененных в пятницу вечером. Delta Air Lines также возобновила полеты.
«Хотя самолеты уже начали отправляться в рейсы, потребуется время для восстановления полноценной работы, включая передислокацию воздушных судов и экипажей», — отметили в компании.
Сбой в системе управления полетами возник из-за отказа оборудования авиадиспетчеров. В аэропортах задержали 9917 рейсов, еще 733 отменили. По оценкам аналитиков, в воздушных гаванях оказались заблокированы более 1,5 миллиона пассажиров.
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