Полиция Франции нашла шесть украденных месяц назад гравюр Пикассо

Полиция Франции обнаружила шесть гравюр Пабло Пикассо, которые украли в коммуне Мужен на юге страны. Об этом сообщила радиостанция ici со ссылкой на правоохранителей.

Работы исчезли из ресторана Амандье в ночь со 2 на 3 октября. Втроем злоумышленники потратили на кражу около 15 минут. Стоимость гравюр превышает 100 тысяч евро.

Поиски заняли месяц. Во время операции 3 ноября произведения в отличном состоянии обнаружили в разных местах департамента Приморские Альпы. В рамках дела задержали семь человек.

«Шесть гравюр Пикассо, похищенных в Мужене в ночь со 2 на 3 октября, были найдены», — заявила радиостанция.

В августе грабители за четыре минуты обчистили музей Испании. Злоумышленники вынесли оттуда часть редкой коллекции, известной как «Сокровища Вильены», и три старинные короны, украшавшие изображения святых.