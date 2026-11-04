Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США

Демократ Кейша Лэнс Боттомс победила на выборах губернатора Джорджии и стала первой темнокожей женщиной, занявшей этот пост в США. Об этом сообщило агентство Associated Press .

До ее победы губернаторами американских штатов избирались три темнокожих политика — все мужчины.

Кроме того, Боттомс прервала почти 30-летний перерыв демократов у власти в Джорджии. Представитель партии не выигрывал губернаторские выборы в штате с 1998 года.

На посту губернатора Джорджии Боттомс сменит республиканца Брайана Кемпа, которому закон запрещал претендовать на третий срок. Ее соперником был предприниматель Рик Джексон, потративший на собственную кампанию более 200 миллионов долларов. Ранее Боттомс занимала пост мэра Атланты.

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