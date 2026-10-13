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    Решение США о приостановке санкций на российский дизель ошеломило Украину

    NYT: приостановка санкций США на российский дизель шокировала Украину

    Фото: 360.ru

    Решение США приостановить санкции в отношении российского дизельного топлива стало ошеломляющей новостью для украинской делегации, прибывшей на переговоры в Майами. Об этом сообщила газета The New York Times.

    Украинские и европейские чиновники прибыли на переговоры со спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, намереваясь обсудить мирные инициативы по урегулированию конфликта.

    Но вскоре Уиткофф и Кушнер «сделали заявление, которое ошеломило посетителей и большую часть мира» — США решили снять санкции с российского дизеля. Помимо этого, американские представители заявили о «твердом требовании» президента Штатов Дональда Трампа прекратить атаки на российские НПЗ со стороны ВСУ.

    На вопрос о том, что Украина получит взамен, американцы ответили, что США и без того многим помогли стране.

    Один из американских чиновников в беседе с журналистами обратил внимание, что Трамп сильно разозлился на киевский режим, поэтому «трудно сказать, что он может предпринять».

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