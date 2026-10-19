Производитель Lockheed Martin подарил Зеленскому игрушечный F-16

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече в Киеве с командой американской оборонной компании Lockheed Martin, производящей истребители F-16. Ее представитель подарил главе киевского режима игрушечный самолет, кадры опубликовали в телеграм-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что Lockheed Martin поставляет Киеву истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

«Обсудили, как мы можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет», — заявил он.

Президент добавил, что Киев рассчитывает, что сможет закупить часть из них.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленскому следует сосредоточиться на поиске решения завершения украинского конфликта, причем сделать это в первую очередь.