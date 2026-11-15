США сократят военный контингент в Европе всего на 5 тысяч вместо 25 тысяч — Bloomberg

Bloomberg: США сократят военное присутствие в Европе меньше, чем ожидалось

Соединенные Штаты могут сократить военное присутствие в Европе не так масштабно, как ожидалось. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Один из источников сообщил, что союзники ожидают общего сокращения на пять тысяч военнослужащих», — отметили в материале.

Ранее была информация, что США сократят нынешний контингент американских военных в Европе на 25 тысяч человек, на данный момент в европейских странах находится около 80 тысяч военных США. Теперь Штаты могут вывести меньше военных, так как Европа согласилась увеличить расходы на оборону.

В агентстве отметили, что окончательное решение принимает президент США Дональд Трамп.

Трамп ранее заявил о нежелании содержать Канаду, Мексику и Европу. В октябре президент США вновь заговорил о присоединении Канады.