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    США сократят военный контингент в Европе всего на 5 тысяч вместо 25 тысяч — Bloomberg

    Bloomberg: США сократят военное присутствие в Европе меньше, чем ожидалось

    Фото: РИА «Новости»

    Соединенные Штаты могут сократить военное присутствие в Европе не так масштабно, как ожидалось. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

    «Один из источников сообщил, что союзники ожидают общего сокращения на пять тысяч военнослужащих», — отметили в материале.

    Ранее была информация, что США сократят нынешний контингент американских военных в Европе на 25 тысяч человек, на данный момент в европейских странах находится около 80 тысяч военных США. Теперь Штаты могут вывести меньше военных, так как Европа согласилась увеличить расходы на оборону.

    В агентстве отметили, что окончательное решение принимает президент США Дональд Трамп.

    Трамп ранее заявил о нежелании содержать Канаду, Мексику и Европу. В октябре президент США вновь заговорил о присоединении Канады.

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