В Европе рассчитывают, что Европейское политическое сообщество (ЕПС), созданное по инициативе французского лидера Эмманюэля Макрона, в том числе для наращивания конфронтации с Россией, прекратит существовать после его ухода с поста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

«Некоторые разочаровались в этом форуме и надеются, что он прекратит существование, когда в следующем году у Франции появится новый президент», — заявили журналисты.

По данным издания, европейские лидеры утомлены множеством встреч, которые стали все чаще воспринимать как поводы для бесполезных дискуссий без конкретных итогов. Один из дипломатов указал, что этим отчасти и объясняется прохладный отклик европейских столиц на инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать еще одну структуру — Европейский совет безопасности.

При этом в Елисейском дворце и структурах ЕС не принимают претензии и указывают на то, что график саммитов ЕПС уже утвердили до конца 2028 года.