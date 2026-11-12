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    В Европе надеются на прекращение существования ЕПС после ухода Макрона

    Politico: в ЕС рассчитывают, что ЕПС перестанет существовать после ухода Макрона

    Фото: РИА «Новости»

    В Европе рассчитывают, что Европейское политическое сообщество (ЕПС), созданное по инициативе французского лидера Эмманюэля Макрона, в том числе для наращивания конфронтации с Россией, прекратит существовать после его ухода с поста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Некоторые разочаровались в этом форуме и надеются, что он прекратит существование, когда в следующем году у Франции появится новый президент», — заявили журналисты.

    По данным издания, европейские лидеры утомлены множеством встреч, которые стали все чаще воспринимать как поводы для бесполезных дискуссий без конкретных итогов. Один из дипломатов указал, что этим отчасти и объясняется прохладный отклик европейских столиц на инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать еще одну структуру — Европейский совет безопасности.

    При этом в Елисейском дворце и структурах ЕС не принимают претензии и указывают на то, что график саммитов ЕПС уже утвердили до конца 2028 года.

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