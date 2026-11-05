Оппозиционные политические силы Армении заявили о консолидации

Двенадцать оппозиционных политических сил Армении заявили о консолидации

Двенадцать оппозиционных политических сил Армении договорились объединить усилия для решения общенациональных задач. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи, организованной партией «Сильная Армения».

Участники инициативы заявили о намерении добиваться мира без односторонних уступок и потери территорий, защищать национальную идентичность и Армянскую апостольскую церковь, а также добиваться восстановления демократических свобод и прав граждан.

«Мы, нижеподписавшиеся политические силы Армении, осознавая серьезность вызовов, стоящих перед армянским народом государственностью, заявляем о формировании общенациональной консолидации», — отмечается в документе.

Глава парламентской фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян призвал присоединиться к объединению другие политические силы, общественных и государственных деятелей.

В октябре премьер-министр Никол Пашинян допустил проведение досрочных парламентских выборов, если власти не смогут заручиться поддержкой оппозиции для принятия новой конституции.