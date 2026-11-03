Убежища в России попросили 25 граждан США, Канады и Великобритании

За девять месяцев 2026 года за убежищем в России обратились 25 граждан Соединенных Штатов, Канады и Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

В период с января по сентябрь включительно российские ведомства приняли 11 соответствующих заявлений от американских граждан, восемь — от канадцев и шесть — от жителей Великобритании.

Во всех заявлениях речь шла о предоставлении временного убежища. Обращений с ходатайствами о признании беженцами среди этих 25 случаев не было.

Ранее в ролике Единого миграционного центра Московской области иностранцам рассказали о правилах переезда в Россию. Граждан других государств призвали соблюдать законы и правила, установленные в стране.