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    Убежища в России попросили 25 граждан США, Канады и Великобритании

    Фото: РИА «Новости»

    За девять месяцев 2026 года за убежищем в России обратились 25 граждан Соединенных Штатов, Канады и Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

    В период с января по сентябрь включительно российские ведомства приняли 11 соответствующих заявлений от американских граждан, восемь — от канадцев и шесть — от жителей Великобритании.

    Во всех заявлениях речь шла о предоставлении временного убежища. Обращений с ходатайствами о признании беженцами среди этих 25 случаев не было.

    Ранее в ролике Единого миграционного центра Московской области иностранцам рассказали о правилах переезда в Россию. Граждан других государств призвали соблюдать законы и правила, установленные в стране.