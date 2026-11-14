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    Брат Нурмагомедова попал в крупные неприятности

    Брата Хабиба Нурмагомедова Усмана арестовали в ОАЭ за драку с Двалишвили

    Фото: РИА «Новости»

    Власти ОАЭ арестовали российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова. Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова проведет в тюрьме полгода, сообщила пресс-служба судебного департамента Абу-Даби.

    Всего по делу о драке виновными признали 10 человек. Их имена не разглашались. Каждый получил по шесть месяцев тюремного заключения и штраф в 300 тысяч дирхамов, это около 6,7 миллионов рублей. Их всех из ОАЭ депортируют.

    Массовая драка с участием Нурмагомедова и Мераба Двалишвили, чемпиона UFC из Грузии, произошла 11 ноября. Бойцы столкнулись в лобби отеля. Двалишвили давал интервью, Нурмагомедов подошел к нему сзади и дал пощечину.

    Авторы профильного сайта MMA Junkie поясняли, что россиянин мог действовать из мести. Ранее Двалишвили дал пощечину близкому другу Усмана, Умару Нурмагомедову.

    Грузинского бойца власти ОАЭ не арестовали. Однако ему тоже придется заплатить штраф.

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