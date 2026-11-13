Кушнер назвал условия принятия решений по безопасности в Европе

Кушнер: решения по безопасности в Европе примут в рамках соглашения по Украине

Решения по системе европейской безопасности примут исключительно в рамках всеобъемлющего соглашения об урегулировании на Украине. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер в соцсети Х, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, новый раунд переговоров будет расширен за счет европейских представителей. Это даст возможность обсудить более широкие вопросы европейской безопасности после конфликта.

«Мы начнем обсуждать эти взаимосвязанные вопросы параллельно, при этом понимая, что <…> окончательные решения будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения», — сказал политик.

В четверг утром спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. До этого они приняли участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. После встречи в Кремле политики направились в Дублин, где провели переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.