Маск назвал честью возможность нанять на работу главу Nvidia Дженсена Хуанга

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что счел бы честью трудоустроить в одну из своих компаний генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом он написал в соцсети Х.

«Это было бы честью», — подчеркнул Маск.

Так предприниматель ответил на предложение одного из подписчиков, который призвал нанять Хуанга.

В прошлую субботу Хуанг признался совету директоров Nvidia в интимной близости с Элис Хуанг. Девушку заподозрили в работе на китайскую разведку. На следующий день совет директоров Nvidia начал независимое расследование.

Хуангу 63 года, он возглавляет все основные подразделения компании и располагает почти 4% ее акций. Готового преемника у Nvidia нет. Опрошенные Reuters аналитики опасаются масштабного кризиса во всей сфере искусственного интеллекта.